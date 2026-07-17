观光直升机坠哈德逊河案 调查人员：残骸显示鸟击迹象

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（法新社纽约16日电） 调查人员今天说，去年一架观光直升机坠入纽约哈德逊河（Hudson River）造成6人丧生，直升机残骸显示鸟击迹象。

这架直升机去年4月在哈德逊河上空发生故障，在空中解体后坠入冰冷河水，机上1名西班牙籍资深企业主管、他的妻子、3名子女以及飞行员皆罹难。事故影片中显示驾驶舱似乎与旋翼分离。

这一家人当时在曼哈顿（Manhattan）进行空中游览，业者形容是「纽约市终极观光行程」。

根据美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board, NTSB）公布的证据，直升机上发现数只野雁遗骸。

史密森尼学会（Smithsonian Institution）鸟类部门在去年12月11日提交国家运输安全委员会并于今天公布的报告中指出：「一群不同品种的雁…影响了水平安定面和旋翼叶片。」

报告中提到：「一名目击者表示当时约有20只『野雁』飞往哈德逊河，几分钟后听到巨大爆炸声，这项说法佐证坠机前不久确实有雁群在此区活动。」

国家运输安全委员会在社群媒体X上发文说：「2000多页的事实调查资料已公开。事故可能原因和任何影响因素将会在调查结束后做出定论。」