视讯目击伦敦袭击案 川普小儿子报警助英警定罪

3 分钟

（法新社伦敦28日电） 一名俄国男子因对一名女性与美国总统川普小儿子拜伦．川普（Barron Trump）的友谊心生嫉妒，而对她施暴，英国伦敦法院今天宣判袭击罪名成立。

现年22岁的鲁米扬则夫（Matvei Rumiantsev）遭陪审团裁定在2025年犯下攻击罪。当时这名女性正与拜伦．川普进行视讯通话，让拜伦意外目睹这起攻击事件。

鲁米扬则夫被裁定去年1月犯下造成实际身体伤害的袭击罪及妨害司法公正罪，但两项独立的强暴指控，以及发生于2024年11月的攻击指控均获判无罪。

随着案情细节在伦敦东北方一处法院向陪审团说明时，拜伦竟然意外牵扯进这起刑事案，消息一出随即引发媒体关注。

现年19岁的拜伦是川普与第3任妻子、美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）的独子。他去年1月18日从美国向英国警方报案，表示在与一名「非常亲近」的女性视讯通话时，目击对方遭到攻击。被害女子身分依法不得公开。

检察官在庭审中指出，鲁米扬则夫是因为嫉妒该名女性与美国总统之子间的友谊而动粗。

根据向法庭展示的谈话笔录，拜伦当时告诉伦敦警方的接线员，他提到，「我刚接到一个女孩来电」、「她正遭到殴打」。

他说：「她被打得很惨，通话大约是在8分钟前，我不知道现在情况变得如何。」 拜伦后来给办案警员的电邮中提到，因为美英两地有时差，他原本以为对方不会接电话。

但没想到电话接通后，出现在镜头前的竟是个「没穿上衣的男人」，让他「感到不安」。

拜伦写道：「接着镜头转向受害者，她正边哭边遭受殴打，口中还说着俄语。接着那男的就挂断了。」

拜伦起初不愿意告诉接线员自己如何与该名女子结识，后来坦承「是在社群媒体上认识她」。

鲁米扬则夫将于3月27日接受判刑。