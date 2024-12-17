警方：威州校园枪击 15岁女学生打死2人后自戕

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（法新社华盛顿16日电） 美国威斯康辛州今天上午发生一起校园致命枪击案。

警方目前确认1名同学与老师遇害，未成年的女学生枪手自戕身亡。

威斯康辛州首府麦迪逊（Madison）警察局长巴恩斯（Shon Barnes）在记者会上表示，丰盛生命基督教学校（Abundant Life Christian School）枪击案已造成3人死亡、7人受伤。

丰盛生命基督教学校系一所拥有约400名学生的私立基督教学校。

巴恩斯向媒体表示，枪手确认是1名15岁未成年人。

巴恩斯表示「她（枪手）是学校学生，有证据表明她是自戕身亡」。

巴恩斯也指出，1名二年级学生（通常是7岁或8岁）拨打911，向警方报案学校发生枪击事件。

巴恩斯表示，住院的6名伤者中，2名学生情况危急，有生命危险，2人情况稳定，2人已出院。

警方在现场找到1把手枪，并且表示嫌犯的家人正在配合调查。

巴恩斯说：「我们仍在努力查明动机。」

研究显示，女孩犯下校园枪击案相当罕见，只有约3%的美国大规模枪击事件是由女性所犯。

巴恩斯对记者说：「我想我们都同意，我们受够了」，「我们必须齐心协力，尽一切努力支持我们的学生，防止类似记者会一开再开」。