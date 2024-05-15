让战犯去种树？哥伦比亚减刑计画引发争议

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（法新社波哥大15日电） 在哥伦比亚前军事将领托瑞斯监督下，有数百人命丧黄泉，托瑞斯也曾为此身陷囹圄，现在的他正在参与替代性量刑计画，每天都在种树，然而受害者家属并不乐见相关计画。

如同这个南美洲国家另外数十名被指控的战犯，61岁的托瑞斯（Henry Torres）正在参加一项替代性量刑计画，有些受害者家属谴责这项计画是对正义的「嘲弄」。

托瑞斯告诉法新社：「我们不仅是在恢复生态系统，也是在尽量减少我们造成的伤害…这是一种补偿损害又不用被剥夺自由的方法。」

托瑞斯指挥的一个旅被认为对数百人遭冷血处决负有责任，因为军队试图夸大与左翼游击队的战斗成果。

特别和平审判庭（JEP）说，2002年至2008年间，有大约6400名平民遭军方处决，军方宣称他们是敌方战士。

政府2016年与曾经强大的前叛军组织「哥伦比亚革命军」（FARC）达成和平协议后，成立特别和平审判庭，以审判在长达数十年的冲突中犯下的最严重罪行。

根据和平协议，法院可以为承认罪行并向受害者赔偿的人，提供入狱或减刑的替代方案。

特别和平审判庭主席魏达尔（Roberto Vidal）告诉法新社：「在一场非常严重的战争之后，我们正努力使我们的社会和解。这非常新且非常复杂。」

像「播下和平种子」（Sowing Peace）这样的倡议有46名将士参与，是「我们正在学习如何建立相关方案的试点计画」。

然而，受害者家属并不乐见相关计画。

受害者协会发言人阿迪加（Margarita Arteaga）说：「来种树吧…这简直就是一种嘲弄。」她的兄弟凯梅尔（Kemel）2007年被官兵杀害。

阿迪加说，「我能理解植树的象徵意义，但这无法修复」已经发生的事情。

阿迪加建议相关计画应该更进一步，让像托瑞斯这样的官兵造访各军营，「告诉受训士兵他们做了什么，而什么不应该（再次）发生」。