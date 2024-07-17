证明水质达标能办奥运泳赛 巴黎市长将跳进塞纳河

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（法新社巴黎17日电） 法国巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）今天将跳进浑浊的塞纳河（Seine）中，证明塞纳河水质已足够干净，能在本月底开幕的巴黎奥运举办户外游泳比赛。

尽管当局已斥资14亿欧元（约新台币497亿元）防止污水泄入河道，但在巴黎奥运7月26日开幕前，塞纳河多次因未通过水质检测而引发疑虑。

自7月初来，巴黎天气终于转雨为晴，水质样本显示塞纳河已准备好迎接开放水域游泳和铁人三项的赛事，65岁的伊达戈也能跳进水中游泳了。

伊达戈办公室昨天发表声明说：「在奥运前夕，这场活动是为了展现这座城市与国家为改善塞纳河水质和生态所做的努力。塞纳河将在奥运期间扮演重要角色。」

伊达戈原定6月就要在塞纳河中游泳，但检测发现水中含有粪便物质的细菌数量比规定上限高出约10倍，因此不得不延期。

自去年以来，海洋保护慈善组织「冲浪者基金会」（Surfrider Foundation）每周都对塞纳河进行水质检测。冲浪者基金会成员瓦马索尼（Marc Valmassoni）说：「法国到处都在下雨，夏季来得很晚，最后终于迎来了好结果。」

他说：「水质不是非常优良，但也不糟，有达到标准，检测结果显示能下水游泳。」

这场各界期待已久的活动在社群平台上成了笑柄和迷因，其中一张在网路疯传的人工智慧（AI）生成图像显示，伊达戈从水面冒出时，看起来就像「哈利波特」（Harry Potter）电影中满脸皱纹的小精灵多比（Dobby）。

巴黎奥运组织委员会主席、前独木舟选手艾斯堂格（Tony Estanguet）和大巴黎地区区长季佑（Marc Guillaume）今天将陪同伊达戈出席这场活动。

原本承诺要一起跳进塞纳河中的法国总统马克宏（Emmanuel Macron）显然将会缺席，他上个月提前举行国会大选，引发一场政治危机。

塞纳河将是7月30至31日和8月5日三铁赛事的游泳项目场地，以及8月8至9日的马拉松游泳比赛场地。（实习编译：张威蓁/核稿：刘文瑜）