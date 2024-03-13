试验计画启动 救援卡车从以色列直接进入加萨北部

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（法新社耶路撒冷13日电） 以色列军方宣布，昨天有6辆载运救援物资的卡车从以国直接驶入加萨北部，这是确保外界能向加萨地区提供援助的试验计画之一。

救援团体连续数周警告说，遭围困的加萨地区已濒临饥荒。联合国也回报说，进入加萨北部运送粮食和人道救援物资的难度特别高。

根据以色列军方，世界粮食计划署（WFP）派出的6辆物资援助卡车，昨天已从以国「安全围墙第96号门」，进入加萨走廊（Gaza Strip）北部。

以军表示：「这是试验计画的一环，旨在防堵恐怖主义组织哈玛斯（Hamas）半路劫走救援物资」，并表示这些救援卡车已先在克瑞沙洛（Kerem Shalom）接受检查，「试验计画的结果将呈报本国官员」。

自从以哈战争爆发后，以色列一直严格管控进入加萨的救援物资。以军通常在尼萨纳（Nitzana）和克瑞沙洛检查救援物资，再让物资经由加萨南部进入。

救援人员说，检查手续繁琐是导致加萨当前物资明显匮乏的主因，而且有时候物资难以抵达加萨北部。以色列则把物资运送不足归咎于巴勒斯坦的问题。

美国和其他国家持续向加萨北部空投物资，另有1艘救援船开辟新的人道主义海上航线，从赛普勒斯（Cyprus）启航前往加萨。

但有救援人员指出，以大规模运送物资来说，扩大陆路运输能发挥更大的作用。