误称泽伦斯基为蒲亭 北约领袖发言为拜登解围

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登在北约峰会误称乌克兰总统泽伦斯基为俄罗斯总统蒲亭，盟国领袖纷纷出言替他解围。不过无论如何缓颊，至少有部分是出于担心前总统川普重新回锅。

无论是出于直接观察、忧心川普回归，或单纯不愿冒犯身为东道主的拜登，没有任何领袖公开质疑拜登的能力。已经81岁的拜登比成立75年的北大西洋公约组织（NATO）还要年长6岁。

许多北约领袖私下担心川普在11月大选中获胜。川普曾大力批评北约及其集体防御承诺，认为这对美国来说是不公平的负担。

拜登口误后很快就更正，喜剧演员出身的泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也立即解围说：「我比蒲亭（Vladimir Putin）更好」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）说，他与拜登在白宫举行的领袖晚宴上谈了一段时间，「一如既往地看到一位坐镇指挥的总统，对自己熟悉的议题相当清楚」。 德国总理萧兹（Olaf Scholz）也表示，拜登「为我们的共同联盟展现领导力」；他替拜登缓颊说：「口误在所难免，如果仔细观察每个人，就会发现很多类似情形。」

英国新任首相施凯尔（Keir Starmer）说，指称拜登衰老的说法是被误导，他们在椭圆形办公室讨论各项议题近一小时，比预期要久。 波兰总统杜达（Andrzej Duda）曾与川普关系密切，但他赞扬拜登对乌克兰的支持。杜达告诉记者：「我与拜登总统谈过，毫无疑问一切都很好。」

芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）被问及是否对美国感到忧心时说，民主国家「选举前总是会出现动荡」，「我一点都不担心美国现任总统领导国家、领导我们为乌克兰的奋战，以及领导北约的能力」。

北约内部不同调的声音来自匈牙利总理奥班（Viktor Orban），他在北约峰会之前访问了俄罗斯、中国及乌克兰；峰会结束后，还将前往佛罗里达州会见川普。