诺曼第登陆80周年演说 拜登敦促国人捍卫民主

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（法新社巴黎7日电） 美国总统拜登今天在法国北部赫克角（Pointe Du Hoc）悬崖顶发表演说，敦促美国人民追随二战英雄典范，捍卫民主。赫克角是美军在诺曼第登陆（D-Day）期间浴血对抗纳粹德国占领军的地点。

1944年6月6日盟军在法国西北部诺曼第（Normandy）登陆，被视为二次世界大战的转折点。拜登今天在诺曼第登陆80周年纪念仪式最后一天发表演说。

拜登预计将在11月总统大选迎战共和党对手川普，评论人士预测这场选举将使美国民主面临严峻考验。

拜登缅怀赫克角英灵。当年美军在此处的德国碉堡发动攻击，幸存的退伍军人皆已离世。

拜登说：「他们（退伍军人）正在召唤我们。」

「他们问我们，我们会怎么做？他们不是要我们攀爬这些悬崖。他们是要我们忠于美国代表的精神。」

当前适逢欧洲笼罩在俄罗斯入侵乌克兰的阴影下。俄国2022年2月出兵乌克兰，使得欧洲在二战结束80年后烽烟再起。

外界也有人担心，如果川普再度当选总统，他将减少美国在北大西洋公约组织（NATO）等国际联盟的参与度，并且降低对乌克兰的支持。

拜登说：「美国民主最困难的地方在于：真心相信我们是更崇高伟业的一分子。民主始于我们每个人。」

拜登在演说后赴巴黎会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），他承诺支持乌克兰并宣布增援基辅当局2.25亿美元。

拜登告诉泽伦斯基：「我们不会背弃你们。」泽伦斯基感谢他予以「巨大的支持」，并将这番支持与美国在二战期间对欧洲提供的援助相提并论。