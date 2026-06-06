诺曼第登陆82周年 赫格塞斯吁欧洲应对移民问题

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（法新社寇维尔苏梅6日电） 美国战争部长赫格塞斯今天在法国北部发表纪念二战诺曼第登陆（D-Day）82周年的演说，呼吁欧洲应对他所谓的移民「入侵」问题，并敦促欧洲各国为自身防务承担更多责任。

赫格塞斯（Pete Hegseth）出席了在诺曼第（Normandy）寇维尔苏梅（Colleville-sur-Mer）美军墓园举行的纪念活动，但不会参与稍后的主要国际纪念仪式。

赫格塞斯表示：「遗憾的是，如今欧洲各地海滩正受到不同危险意识形态的冲击。」

他说：「船只与人员不断抵达西班牙、义大利、希腊与保加利亚的海滩。」

「欧洲各国政府何时才会采取行动应对这场入侵？或者为时已晚？」

他这番言论呼应了美国总统川普（Donald Trump）政府的观点，即大规模移民对欧洲文明构成威胁。

此外他也强调，尽管美国将带头领导，「有能力的盟友必须与我们并肩作战，在关键时刻共同站在最前线」。

赫格塞斯指出：「只有靠实力才能确保和平。」他并未明确提及美国与以色列对伊朗发动的战争。现场听众包括法国国防部长沃特兰（Catherine Vautrin）。

他补充道：「这样的实力需要大西洋两岸共同努力，并以做好战备、共享军事能力与坚定不移的政治意志作为后盾。」