诺波亚推强力反毒战争 宪法法院以违宪暂缓执行

2 分钟

（法新社基多21日电） 厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）为更严苛地打击毒品走私和组织犯罪，寻求成立专责机构。然而，他的相关政令如今被宪法法院下令暂停执行。

法院表示，在审查5项违宪声请期间，不会解除这道暂缓执行令。

由于宪法法院已数度以侵犯人权为由，阻挡诺波亚的多项政策。最新裁决恐将导致双方关系进一步恶化。

近来在总统发动大规模抗议下，饱受压力的宪法法院发布声明指出：「法院不是人民的敌人。事实正好相反。法院是人民权利的守护者。」

这个月18日，诺波亚建议举办公投，决定是否成立制宪大会来起草新宪法，以更严格法规来对抗毒品帮派。新宪法草案完成后亦需经由公投通过。

诺波亚曾多次试图绕过法院，直接诉诸民意，呼吁在不须事先送交法官审查的情况下，筹组制宪大会。

厄瓜多地处两大古柯硷生产国哥伦比亚与秘鲁之间，是全球7成古柯硷出口的中转地，吸引各地犯罪集团进驻。

而日益猖獗的帮派暴力，已导致厄瓜多从拉丁美洲最安全的国家之一，沦为最危险的国家之林。在选民力挺铁腕打击暴力犯罪之下，与美国总统川普（Donald Trump）关系密切的诺波亚，今年4月成功连任。