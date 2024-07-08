诺贝尔奖得主5月刚辞世 女儿揭露母亲默许继父性侵

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（法新社蒙特娄7日电） 2013年诺贝尔文学奖得主、已故加拿大作家艾莉丝．孟洛（Alice Munro）之女今天投书指出，儿时曾遭继父性侵，母亲知情后却当什么也没发生过，继续和继父一起生活。

孟洛之女史肯纳（Andrea Robin Skinner）投书加拿大「多伦多星报」（Toronto Star）表示，在1976年她9岁时，「有天晚上她（孟洛）外出，她丈夫、我的继父佛瑞姆林（Gerald Fremlin）趁我睡觉时，爬上床性侵我」。

她还说，每次只要她和佛瑞姆林独处，例如在「开车途中，他就会暴露生殖器、告诉我他喜欢社区中的哪些小女孩，还向我叙述母亲的性需求」。弗雷姆林已在2013年逝世。

史肯纳说，她在25岁时向孟洛说出这一切，但这位广受赞誉的文学家决定继续待在佛瑞姆林身边。孟洛结束第一段婚姻后，在1970年代与佛瑞姆林再婚。

史肯纳写到孟洛时说：「她的反应正如我原先担心的一样，彷佛她早就知道这段婚姻被出轨。我们所有人好像回到什么事都没发生过的样子。」

史肯纳说，在2005年、也就是她38岁那年，她看到母亲在「纽约时报」（The New York Times）专访中对佛瑞姆林赞誉有加后，她毅然决然报警、指控继父的罪行；弗雷姆林同一年坦承犯下强暴猥亵罪行。

史肯纳强调：「我想要的是一些记录下来的真相和公开证据，证明我不该遭受发生在我身上的事。我也希望人们谈论我母亲时，会提到这个故事、我的故事。」

在2013年获颁诺贝尔文学奖的孟洛，今年5月辞世，享耆寿92岁。