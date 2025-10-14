诺贝尔异议领袖促委国政权转型 吁美施压马杜洛下台

（法新社卡拉卡斯13日电） 委内瑞拉诺贝尔和平奖得主、异议领袖马查多（Maria Corina Machado）今天接受法新社专访时表示，马杜洛政权的时间已到了，但他仍有机会和平下台。

现年58岁的马查多向长期执政的委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）抛出橄榄枝，她说，只要马杜洛愿意卸任，反对阵营愿意提供他个人安全保障。

美国军舰正集结委内瑞拉外海之际，马查多在藏身之处接受访问，她对法新社说：「马杜洛目前仍有机会促成和平转型。」

「我们准备提供他保证，但相关细节只有等双方坐上谈判桌才会公开。」

马查多说：「如果马杜洛继续顽抗，后果由他自行承担…无论谈判成不成，他都将下台。」

对于她本人在极不被看好情况下获得诺贝尔和平奖，马查多坦言自己至今仍感意外。

她表示：「这是我人生中最大惊喜之一，说实在的，即使3天过去了，我到现在还在消化这个消息。」

不过，她希望藉由这项殊荣，再加上美国的扩大施压，能够推翻马杜洛及其前任查维斯（Hugo Chavez）逾1/4世纪的统治。

马查多表示，那些能协助政权转型的人，包括对维系政权至关重要的军方，也将获得保障。

马查多说：「这个讯息已经传达至军方、警察及公务体系。」

她表示：「愈来愈多军方人士主动联系我们，并提供资讯。」

马查多被问到是否预见有起义行动时表示：「无论是平民、还是军人，我们每个人都应发挥作用。」

至于美国是否采取军事干预行动，马查多对此拒绝臆测。

她谈到委内瑞拉2024年总统大选时表示：「全世界都知道那场选举他们（马杜洛阵营）彻底败北，而我们已经证明胜利属于我们。」

马查多等反对派当时宣称，已经掌握大选结果的统计资料，可以证明是反对派胜选、马杜洛政权作弊。

法新社报导，当时委内瑞拉选举委员会以网路遭攻击为由，并未公布详细计票结果，而迳自宣布马杜洛胜选。外界普遍认为，选举委员会是在马杜洛政府的掌控之下。（编译：纪锦玲）