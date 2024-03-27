调查大英博物馆文物窃案 法院要eBay、PayPal纪录

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（法新社伦敦26日电） 一名法官今天下令披露一些eBay与PayPal的纪录，内容可能包含大英博物馆（British Museum）前员工销赃的证据，据称此人窃取并贩售该馆的馆藏。

大英博物馆是英国首都最大的旅游景点之一，以搜藏罗塞塔石碑（Rosetta Stone）及帕德嫩石雕（Parthenon Marbles）而闻名，该馆去年透露有约1800件文物失踪。

馆方解雇一名涉嫌「监守自盗」的工作人员，并向警方报案。警方已经约谈一人，但尚未逮捕任何人。

在那之后，大约350件文物已被追回。

法官威廉斯（Heather Williams）今天在伦敦的高等法院下令披露这些eBay与PayPal纪录，并称有「有力证据」证明馆方指控可能是对的。

馆方律师勃吉斯（Daniel Burgess）在提交给法庭的书面证据中表示，这名前员工窃取了宝石、珠宝、黄金、白银，并为从中获得金、银而「刻意」损害文物。

勃吉斯称，据信有数百件物品在线上拍卖网站eBay上贩售，并用PayPal进行付款。

他补充道，那名疑为窃犯的人取得文物并试图掩盖流向，方法包括使用假名、制作假文件、对博物馆纪录动手脚，以及用「低价」出售文物。

前大英博物馆馆长费雪（Hartwig Fischer）2023年8月引咎辞职，他在请辞前坦承馆方未针对馆藏不见的警示，采取「应有的行动」。

在那之后，大英博物馆宣布改变政策，包括更新该馆的举报守则与防盗策略，并加强安全措施，以防止未来再有损失。