调查川普支持度 成为美国民调机构近年困扰问题

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（法新社华盛顿10日电） 目前距离11月美国总统选举还有大约6个月时间，民调机构正试图准确分析支持川普（Donald Trump）的民众，他们过去8年一直有系统性地避开民意调查，使这些机构困扰不已。

代表共和党的川普于2016年美国总统大选击败民主党对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），让美国和全世界同感震撼。

但最重要的是拜登（Joe Biden）在2020年总统大选胜出后，才迫使民调机构开始检讨民调资料搜集方式。

根据美国民意研究学会（AAPOR）的报告，2020年美国总统大选出现「程度非比寻常」的民调误差，以普选票来看是40年来最严重的一次。

尽管美国民调机构在2016年大选后采取修正措施，但直到2020年大选之前，民调仍高估拜登的得票并低估川普的支持度。

谢纳学院研究所（Siena College Research Institute）所长李威（Don Levy）表示，所谓「羞怯的川普支持者」并不能解释这种差异，该说法于2016年和2020年都有人提出过。

李威认为，川普支持者只是比较不愿回答民调机构的问题，可能是因为川普多年来一直告诉支持者，媒体密谋反对他。

拜登2020年竞选团队民调专家雷克（Celinda Lake）认同这项说法，她指出：「川普告诉支持者不要回答民调问题，坦白说，我们以前从没遇过这情况。」

奎尼匹克大学民调机构（Quinnipiac University Polling Institute）负责人史瓦兹（Doug Schwartz）解释说，在2020年受访者回答选民偏好问题时变得更加谨慎。

民调背后的方法论，以及如何修正外界认为共和党选民代表性不足的问题，这些都是追求民调准确的重点。

法新社访调的民调机构都同意，在有内建来电过滤功能的智慧型手机时代，访问选民愈来愈困难且成本日益高昂。

李威表示，他在电话民调一开头就问受访者：「选择拜登或是川普？」

他解释说，川普支持者做完民调的可能性较低，但他们可能至少会回答第一个问题，即使他们回答这题后就挂掉电话。