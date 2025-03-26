调查机构：跨国收养韩国儿童过程涉侵犯人权 政府应道歉

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（法新社首尔26日电） 韩国官方调查机构今天说，国际收养韩国儿童的过程涉及侵犯人权行为，其中包括伪造纪录和未经充分同意，政府应为此负责，并建议国家正式道歉。

韩国真相与和解委员会（Truth and Reconciliation Commission）在声明中说：「事实证明，国家怠忽职守…导致在将许多儿童送往国外的过程中，侵犯了受宪法和国际协议保护的被收养者人权。」

韩国现在是亚洲第4大经济体和全球文化强国，但仍是全球史上最大的「婴儿出口国」之一，在1955年至1999年期间，韩国将超过14万名儿童送往海外。

国际收养始于韩战之后，目的是将韩国母亲与美国大兵父亲所生的混血儿童，从强调种族同质性的国家带走。

就在韩国克服战后贫困，迅速且积极地发展经济之际，国际收养在1970到1980年代成为一门大生意，为国际收养机构带来数以百万计美元的收入。

近来国际收养的主要驱动力则是未婚生子，在韩国父权社会中，未婚妈妈仍遭排斥，根据学者说法，她们往往被迫放弃自己的孩子。

韩国真相与和解委员会经过2年7个月调查后得出结论，并在一项具有里程碑意义的声明中表示，韩国儿童的国际收养过程发生侵犯人权行为，包括「孤儿登记造假、身分篡改和对收养父母的审查不充分」。

声明中还说，「许多案件」并未遵照让韩国亲生父母同意的适当法律程序。