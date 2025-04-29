调查：芬兰人对北约安全保障信心大减 俄乌战争以来新低

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（法新社赫尔辛基29日电） 今天公布的调查显示，随着川普再次担任美国总统，芬兰人对芬兰两年前加入的北大西洋公约组织（NATO）安全保障的信心大幅减弱。

与俄罗斯之间有1340公里接壤边界的芬兰2023年4月加入以美国为首的北约，结束数十年的军事不结盟。

根据芬兰商业政策论坛（EVA）调查，只有32%受访者相信北约的安全保障能形成强大的威吓力，让人不敢在军事上挑战其成员国。

与2023年秋季芬兰商业政策论坛调查中提出相同问题时相比，这一数字下滑21个百分点。

芬兰商业政策论坛表示：「人们对北约安全保障的信任，不再像以前那么理所当然。这种变化的背后，是川普当选美国总统。」

芬兰商业政策论坛执行主编梅泰利宁（Sami Metelinen）在新闻稿中表示，川普声称北约国家国防开支不足、可能得不到保障的言论，芬兰人注意到了。

66%芬兰人仍将芬兰加入北约视为好事，但这一比例比 去年11月发布的调查结果减少了5个百分点，是俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰2022年5月申请加入北约以来最低。

调查还显示，53%受访者不相信，加入北约能保证其他国家「最终会在真正的危机中帮助芬兰」。

芬兰商业政策论坛表示，这项于3月进行的调查，共有 2070名年龄在18岁至79岁之间的受访者参与。