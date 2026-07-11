调解方努力挽救美伊外交协商空间

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（法新社德黑兰11日电） 在美国总统川普宣布停火结束后，调解方正设法挽救旨在结束中东战争的外交协商进程。目前卡达代表团已经到访德黑兰，伊朗外交部长阿拉奇则前往阿曼。

美国、伊朗本周交火动摇本就相当脆弱的协议。2月底美国和以色列对伊朗发动大规模攻击，引爆这场冲突，该协议本来应该为永久结束冲突铺路。

自从上个月以来德黑兰和华府尚未进行直接对话，伊朗媒体报导，作为调解方的卡达代表团昨天前往伊朗。

川普先前称这些协商「浪费时间」，不过他后来又表示谈判将会继续。

川普在真实社群（Truth Social）平台发文表示：「伊朗伊斯兰共和国已经要求我们持续『谈判』，我们同意了，但美国也已毫不含糊地告知他们，停火已经结束！」

他随后以更加强硬语气再次发文，威胁若伊朗试图刺杀他，将会予以「彻底摧毁」。

阿拉奇（Abbas Araghchi）今天抵达战争爆发前曾经调解美伊谈判的阿曼，针对至关重要的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）相关议题展开协商。

该海峡一直是美伊谈判症结之一，而阿拉奇强调伊朗已经信守承诺。

阿拉奇表示，德黑兰「迄今仍信守承诺，不像所谓的美国财政部长，违反谅解备忘录第9条」。

他是指美伊谅解备忘录中的一条规定，即双方达成最终协议前，华府「不得新增制裁，也不得对区域增派部队」。

美国财政部6月发布临时一般许可，允许生产、交付和销售伊朗原油、石化和石油产品，期限至8月21日。财政部本周撤销这项临时制裁豁免。

阿拉奇说：「此次违规是在美国接连发生其他违规和失误之后发生的。认清现实吧：双方必须互相遵守承诺。」