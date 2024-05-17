谈蒲亭访中 美国：中国鱼与熊掌不能兼得

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（法新社华盛顿16日电） 中国国家主席习近平矢言强化与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的关系。美国今天表示，习近平无法既改善与西方的关系又支持俄罗斯。 美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）对媒体说：「中华人民共和国不能鱼与熊掌兼得。」

巴特尔表示：「中国不能两全其美，既希望与欧洲和其他国家建立（更好的）关系，同时又继续加剧长期以来对欧洲安全造成的最大威胁。」他指的是俄罗斯入侵乌克兰。

虽然中国没有直接运送武器给俄罗斯，但美国指控中国支持莫斯科自苏联时期以来最大规模的国防工业扩张，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）上个月访问北京时曾提出这一担忧。

习近平和蒲亭本月16日在北京会面时，将两国关系视为稳定力量，蒲亭此行寻求中国对俄国战争行动给予更多支持。两人签署关于深化「全面战略协作伙伴关系」的联合声明。

巴特尔说，中国对俄罗斯国防工业的支持「不仅威胁乌克兰的安全，也威胁欧洲的安全」。

习近平在俄罗斯电视台播出的演讲中表示，中国「期待欧洲大陆早日恢复和平与稳定」。

当被问到中国对和平进程的支持时，巴特尔说：「从我们的角度来看，解决方法很简单，俄罗斯只需要从乌克兰撤军。」