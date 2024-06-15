立足瑞士 报道世界
登录

谈AI危害 教宗G7演说呼吁各国禁用致命自主武器

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社义大利巴利14日电） 罗马天主教教宗方济各今天成为首位在七大工业国集团（G7）峰会发表演说的教宗。他针对人工智慧（AI）的危害发表演讲时，呼吁禁用「致命自主武器」。

87岁的方济各（Pope Francis）说：「鉴于武装冲突这一悲剧，我们迫切需要重新考虑所谓『致命自主武器』这类设备的研发与运用，最终禁止使用。」

他在义大利南部普利亚（Puglia）召开的G7峰会上说：「这一切要从有效且具体的承诺开始，即导入更强大且适当的人为控制。本来就不应该让机器选择夺走人命。」

教宗应义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）之邀对G7峰会发表演说，他一再谴责军火工业以及他所称从战争与死亡中获利的行业。

AI技术已应用在战场上，如今，AI进入现代战争的趋势令人忧心忡忡，对战争局势升级的风险以及人类在决策中的作用感到担忧。

AI已自我证明是速度更快，但不见得更安全或更有道德的科技；此外，发展无需人类干预就能杀人的武器系统，构成道德与法律挑战。

教宗对与会领袖表示：「AI是令人兴奋且畏惧的工具。」

他警告：「如果我们剥夺人们对自己与生命做决定的能力，让他们必须仰赖机器做选择，那么我们会让人类陷入没有希望的未来。」

由英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本与美国领袖齐聚一堂的G7峰会，今天称AI「可在促进社会进步与发展上能扮演关键角色」。

G7领袖发表联合声明说：「我们认知到AI对军事领域的影响，以及建立负责任发展使用框架的必要性。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
67
69 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
29 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团