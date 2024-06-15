谈AI危害 教宗G7演说呼吁各国禁用致命自主武器

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（法新社义大利巴利14日电） 罗马天主教教宗方济各今天成为首位在七大工业国集团（G7）峰会发表演说的教宗。他针对人工智慧（AI）的危害发表演讲时，呼吁禁用「致命自主武器」。

87岁的方济各（Pope Francis）说：「鉴于武装冲突这一悲剧，我们迫切需要重新考虑所谓『致命自主武器』这类设备的研发与运用，最终禁止使用。」

他在义大利南部普利亚（Puglia）召开的G7峰会上说：「这一切要从有效且具体的承诺开始，即导入更强大且适当的人为控制。本来就不应该让机器选择夺走人命。」

教宗应义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）之邀对G7峰会发表演说，他一再谴责军火工业以及他所称从战争与死亡中获利的行业。

AI技术已应用在战场上，如今，AI进入现代战争的趋势令人忧心忡忡，对战争局势升级的风险以及人类在决策中的作用感到担忧。

AI已自我证明是速度更快，但不见得更安全或更有道德的科技；此外，发展无需人类干预就能杀人的武器系统，构成道德与法律挑战。

教宗对与会领袖表示：「AI是令人兴奋且畏惧的工具。」

他警告：「如果我们剥夺人们对自己与生命做决定的能力，让他们必须仰赖机器做选择，那么我们会让人类陷入没有希望的未来。」

由英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本与美国领袖齐聚一堂的G7峰会，今天称AI「可在促进社会进步与发展上能扮演关键角色」。

G7领袖发表联合声明说：「我们认知到AI对军事领域的影响，以及建立负责任发展使用框架的必要性。」