谴责南韩无人机入侵平壤 金与正：再犯将有可怕灾难

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（法新社首尔12日电） 北韩领导人金正恩胞妹金与正继前一天指控南韩派遣无人机至平壤，今天发出警告，说如果无人机再次飞抵平壤，首尔将面临「可怕的灾难」。

北韩昨天表示，南韩10月3日、9日及10日派遣无人机入侵北韩首都平壤市中心上空，散布文宣。

南韩国防部长金龙显最初否认这项说法，但合同参谋本部后来修正立场，并在声明中表示，他们「无法确认北韩的指控是否属实」。 北韩政权重要发言人金与正表示，首尔拒绝证实这些指控，意味这些无人机是由「军事流氓」派出的。她口中的「军事流氓」指的是南韩军方。 她在今晚发布的声明中说：「假如我们首都上空再次发现南韩无人机，必会导致一场可怕的灾难。」

北韩官方媒体北韩中央通信社（KCNA）昨天报导，这批疑南韩派遣的无人机投放反北韩政权文宣，散布「煽动性谣言和鬼话」。

北韩中央通信社称这起事件是「肆意违反国际法和严重的军事攻击」。 南韩社运人士长久以来不顾官方阻挠，持续在边境朝北韩空飘气球，气球内除了有反对北韩领导人金正恩的传单，也放有储存南韩流行音乐和韩剧的随身碟，引发北韩强烈反弹。 北韩政府为了因应，自5月以来朝南韩飘送共计6000多颗垃圾气球。