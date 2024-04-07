象牙海岸前强人巴波 宣布参选总统

3 分钟

（法新社阿格波市6日电） 曾担任象牙海岸总统的巴波（Laurent Gbagbo）今天宣布投入下届总统选举，数千名支持者聚集在阿格波市（Agboville）聆听他的演讲，即便巴波并不具备参选资格。

巴波的支持者从各地来到阿必尚（Abidjan）以北70公里的阿格波市，聆听这位78岁前总统滔滔不绝讲了2个多小时，谴责当地「高昂的生活成本」。

象牙海岸必须在18个月内举行大选，巴波的支持者已经动员。他们今天走上阿格波市街道游行，伴着传统打击节奏，歌颂着他们的「总统」。

巴波曾于2000年至2011年间担任总统，这次希望能代表象牙海岸非洲人民党（PPA-CI）投入选战。然而，他曾因2011年爆发的选后危机中，被判「掠夺」西非国家中央银行（Central Bank of West African States）而遭处20年徒刑，禁止参选。2011年的动乱造成象牙海岸3000人丧生。

即使国际刑事法院（ICC）2021年裁定巴波的所有战争罪名无罪，象牙海岸总统乌阿塔哈（Alassane Ouattara）隔年也针对西非国家中央银行案赦免巴波，但巴波并未获得特赦，导致他不具参选资格。

巴波今天在集会中宣称自己无罪，并表示将在未来几天公布文件以「揭露真相」。

PPA-CI联邦秘书柯阿迪欧（Bertin Kouassi Kouadio）表示，「为了和平、为了凝聚力」，有必要通过一项「特赦法」。

目前为止巴波是唯一宣布参选的重量级政治人物，主要反对党领袖谭天忠（Tidjane Thiam）预计将由象牙海岸民主党（PDCI）提名，但现任总统乌阿塔哈尚未透露是否竞选第4个任期。