豪雨成灾 乌干达垃圾山坍方酿19死

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（法新社康培拉11日电） 乌干达高层官员今天表示，首都康培拉（Kampala）一座大型垃圾掩埋场发生坍方事件，已确认19人丧生，包括5名孩童在内。市长先前才警告，垃圾山可能发生灾难。

当地媒体指出，康培拉北部基提兹地区（Kiteezi）豪雨过后，导致昨天垃圾山坍方，民众、房屋和牲畜都被掩埋在垃圾堆里。

乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）表示，他已指示军方特种部队协助搜救，并要了解究竟何人准许民众居住在这样「潜在有害、具危险性的垃圾堆」附近。

地区专员恩迪德（Yasin Ndide）在视察灾难现场后告诉法新社说，目前死亡人数为19人，包括5名孩童。

他说：「救援任务仍在进行中，但想要再找到幸存者恐希望渺茫。」又说地方当局正为受灾者搭建临时避难所。

恩迪德将伤亡归咎于当地民众违规越过围栏，并搭建违章建筑居住。

康培拉市警察局发言人翁扬戈（Patrick Onyango）稍早告诉法新社，已找到14具尸体，并估计当地约有1000人流离失所。警方正与其他政府机构、社区领袖协力合作，研究如何帮助受灾者。

康培拉市长卢瓦戈（Erias Lukwago）表示：「可能还有很多、很多人被埋在垃圾山中，救援行动持续进行。」

卢瓦戈昨天才对这座垃圾掩埋场的安全表示疑虑。垃圾山占地14公顷，建于1996年，接收康培拉各地几乎所有垃圾。（译者：纪锦玲）