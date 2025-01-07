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贝佐斯旗下蓝源首枚轨道运载火箭 最快10日发射

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（法新社华盛顿7日电） 亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯旗下的蓝源公司表示，其首枚轨道运载火箭预计「不早于10日」进行发射。这标志着目前由马斯克旗下SpaceX独领风骚的商业太空竞赛将进入关键时刻。

蓝源公司（Blue Origin）昨晚透过声明表示，新葛伦（New Glenn）火箭的目标是最快于本月10日从美国佛罗里达州卡纳维尔角太空军基地（Cape Canaveral Space Force Station）升空。

声明提到，「时长3小时的发射窗口」将于当地时间凌晨1时开启。

这项NG-1任务将携带美国国防部资助的轨道转运载具「蓝环」（Blue Ring）的原型，期望未来成为多功能卫星部署平台。在6小时的试飞期间，「蓝环」将放在火箭的第2节。

这将标志在蓝源数年来以较小型火箭新谢波德号（New Shepard）载运乘客和货物，短暂飞行至太空边缘进行次轨道飞行之后，终于进入期待已久、获利丰厚的轨道发射市场。 新葛伦资深副总裁琼斯（Jarrett Jones）在声明中表示：「这是我们的首次飞行，我们为此做了严谨的准备。」

他说：「但再多次的地面测试或任务模拟都无法取代实际发射火箭的经验。现在是发射的时候了。不论发生什么事，我们都将学习、改进，并将这些知识应用到下一次发射。」

这项里程碑也将使世界第2富有的贝佐斯（Jeff Bezos）与世界首富马斯克（Elon Musk）之间的竞争升级。马斯克已巩固SpaceX的主导地位，且是美国总统当选人川普的核心圈成员。

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