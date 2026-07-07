贪污案判刑减轻 法国极右派领袖雷朋可选总统

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（法新社巴黎7日电） 法国极右派领袖雷朋（Marine Le Pen）涉诈领欧洲议会助理费案今天获判1年戴电子脚镣，为她明年参选总统扫除障碍，但也可能影响竞选活动。这场选举是她的政党最可能执政机会。

巴黎上诉法院今天判决雷朋有罪，但减轻她的刑罚，改判褫夺公权15个月及戴电子脚镣方式监控1年。其中褫夺公权是自去年3月算起，因此不妨碍她参加明年4月和5月进行两轮投票的总统大选。

不过现年57岁的雷朋曾说，若判刑妨碍她竞选，她可能放弃明年参选总统。预料她今天稍晚将宣布决定。

雷朋曾3度角逐总统大位，若她放弃竞选，可能交由她所属政党国民联盟（National Rally）的党魁巴德拉（Jordan Bardella）出马。现年30岁的巴德拉是雷朋的得力副手。

最近几份民调大多暗示，国民联盟在明年法国总统大选首轮投票将领先，但在第二轮投票则不确定会胜出。当中许多民调还显示，派出巴德拉的胜选机率略高于雷朋。

雷朋和国民联盟及另外24名包括欧洲议会（The European Parliament）前议员、助理与会计师的人士，被控在2004至2016年间运作一套系统，将欧洲议会经费挪用替国民联盟在法国雇用人员。

这群被告先前已获较低层级法院判决有罪，其中雷朋去年获判褫夺公权5年及2年刑期，这使她明年参选接替将要卸任的中间派总统马克宏（Emmanuel Macron）执政的希望受威胁。

雷朋、国民联盟及其他10名被告其后提出上诉。