贸易战美加关系紧张 卢比欧往访：两国仍有共同利益

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（法新社沙乌地阿拉伯吉达12日电） 美国国务卿卢比欧今天前往加拿大，这是美国总统川普重返白宫后，美国政府最高层级官员往访。卢比欧说，可能会与加国讨论贸易紧张局势，但两国仍然有共同利益。

卢比欧（Marco Rubio）正前往魁北克省（Quebec）查尔瓦克斯（Charlevoix）参加七大工业国集团（G7）外长会议，他计划在会上向G7成员国施压，使其支持川普推动莫斯科和基辅停火的做法。俄罗斯2022年入侵乌克兰后，G7成员国一致支持乌克兰。

卢比欧今天早上从沙乌地阿拉伯港市吉达（Jeddah）出发前往加拿大，一天前他在吉达会见乌克兰高层官员，讨论初步停火计划。

川普重返白宫以来对加拿大毫不留情，嘲笑这个人口较少的国家，说它应该成为美国「第51州」，并对加拿大加徵关税。

卢比欧抵达加拿大的同一天，美国对加拿大及其他贸易伙伴徵收所有进口钢铁和铝材25%关税。

川普昨天还威胁要把对加拿大的关税税率提高1倍到50%，但在加拿大人口最多的安大略省（Ontario）同意停止对输往美国3个州的电费徵收25%附加费后，白宫宣布将对加拿大徵收25%的钢铝税，税率跟其他国家一样，而非川普扬言加徵的50%。

卢比欧承认，他可能会在会见加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）时讨论贸易紧张问题，但他表示，两国仍然有「共同利益」，包括在G7内。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）