中国盯上瑞士初创企业的知识产权

中国正积极拉拢瑞士初创企业，“其背后的目的是取得技术主导地位” Keystone-SDA

中国正在大力吸引瑞士初创企业，向他们提出一些看似好得令人难以置信的条件，例如无息融资、连续数年免费提供办公场所、加速器项目以及有利于企业发展的监管环境等。

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但历史学家阿丽亚娜·克尼塞尔(Ariane Knüsel)表示，其真正目的并非合作，而是技术转让以及在战略领域取得主导地位。中国对瑞士初创企业的吸引力绝不是什么新鲜事，不过其手段正变得越来越复杂，也越来越危险。

克尼塞尔是来自弗里堡大学的专家，多年来一直研究中国与西方的关系，尤其关注瑞士。在接受AWP新闻通讯社采访时，她揭示了这种吸引力背后的运作机制，其中可能隐藏着危及知识产权及这些企业自身未来的致命陷阱。

据这位教授透露，中国这一战略的根源可以追溯到上个世纪。

“早在20世纪80年代，中国便开始通过高科技园区、合资企业和科技园，有系统地引进西方技术与专业知识，”她指出。不过，2015年是一个决定性的转折点，当年中国推出了“中国制造2025”计划，目标是让中国企业在十大战略性工业领域成为全球领导者。

“从长远来看，中国希望到2049年成为科技超级大国，”克尼塞尔解释。她强调，中国目前仍然需要获得西方技术，以推动大学研究成果向产业转化。

醉翁之意不在酒 – 不为桥梁，是为称霸世界

中国在通过多个组织严密的渠道进行对瑞士人才的招揽。

“中国已经为初创企业建立起一套密集的网络，其中既有风险投资公司和国家支持的基金，也有孵化器和加速器等扶持措施，”这位专家表示，“他们还会利用所谓的人才计划，以高薪和适宜的设施吸引科研人员。外国研究人员、企业家和学生都是招揽对象。”

官方说法是，这样做旨在为欧洲与中国之间的经济交流搭建桥梁。但克尼塞尔对此的态度斩钉截铁：“实际上，这涉及的是技术转让，也就是获取知识产权、研究成果、生产流程信息、数据和专业知识。这类架构本身并不违法，但却让中国获得了接触技术与科研成果的渠道。”

一个颇具代表性的例子就是未能落地的“拉珀斯维尔创新中心”(Innovation Centre Rapperswil)。2023年，重庆分享投资有限公司(Fenshare Holding)旗下的SinoSwiss Holding曾计划在瑞士圣加仑州拉珀斯维尔-约纳(Rapperswil-Jona)建设该中心。项目当时开出的条件包括三年免费场地、培训项目以及融资渠道等。

“这听起来当然很诱人-其实是非常诱人，”克尼塞尔承认，但她警告初创企业，不要被这些优惠条件蒙蔽双眼。

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“中国的长期目标是在多个高科技领域占据主导地位，最新的五年规划中已明确提及，届时不会给瑞士竞争对手留下空间。他们的目标是让中国占据主导地位，而不是建立中瑞伙伴关系。”

对于那些决定入驻中国市场的企业来说，机会自然不会少：融资、税收优惠、土地和租金补贴等，都在等待目标行业中的企业。但风险同样真实存在。

“最大的风险就是失去对自身技术、生产流程和专业知识的控制，”这位历史学家警告说，“经济间谍活动在中国十分猖獗，而要成功抵御知识产权盗窃，你必须有能力负担律师费用。可并非所有瑞士初创企业或公司都有这样的财力。”

此外，根据企业所在地区的不同，它们还有可能被迫交出知识或技术。

“我们不能忘记，中国仍然是一个国家资本主义威权政权，”克尼塞尔最后警告。

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