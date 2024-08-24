贺华配迷彩棒球帽热销 为总统大选添中西部草根魅力

afp_tickers

4 分钟

（法新社纽瓦克23日电） 如果选举帽销量可以作为美国总统大选结果的预测指标，那么民主党推出贺锦丽搭档华兹的「贺华配」，票数可能开得很好，因为绣有两人名字的橘色字母迷彩棒球帽正大受好评。

位于纽泽西州纽瓦克（Newark）的纺织厂Unionwear表示，市场对印有贺锦丽（Kamala Harris）与华兹（Tim Walz）两人名字的棒球帽需求激增，他们俩人已在民主党全国代表大会（DNC）获得提名，将参加今年的美国总统大选。

华兹与美国中西部州渊源颇深，他来自内布拉斯加州（Nebraska）农村，从2019年以来一直担任明尼苏达州州长。在此之前，他代表明尼苏达州出任众议员长达12年。

Unionwear总裁卡恩（Mitch Cahn）接受法新社访问时说，他投入竞选商品事业近1/4个世纪以来，「我们从未见过选举帽卖得这么快」。该公司雇用约100名员工，负责剪裁、组装、缝纫、刺绣以及包装，工厂每天出货近4000顶帽子。

纺织厂员工含周六在内每周须工作60小时，才能满足这么大量的订单；该公司已入更多缝纫机并打造供应链，以便生产更多迷彩印花布。

Unionwear不到一个月内就卖出逾10万顶选举帽；「贺华配」选举帽的预估出货量，甚至在短短一周内就超过拜登上次竞选期间的全年选举帽销量，热卖情况可见一斑。

卡恩指出，女性对这款选举帽的需求特别高。迷彩广受一般社会大众喜爱，猎人传统上打猎时也喜爱身着迷彩装，甚至连20多岁的Z代年轻人也喜欢迷彩，不过以讽刺意味居多。

民主党本周在芝加哥举办的全代会，进一步强化「贺锦丽热潮」（Kamalamania）并促进周边商品需求。

卡恩指出，如果贺锦丽在11月赢得大选，与「贺华配」有关的总统和副总统就职典礼商品销量将飙升，将与2009年欧巴马（Barack Obama）胜选时的情况一样。

在全球化和自由贸易协定时代，要在美国生产纺织品并不容易，卡恩的纺织厂是罕见的例子，他的客户包括美国军方。美国军方根据法律须优先考虑本地生产的产品，因此向Unionwear采购制服。

卡恩还说，如果有候选人一边谈论美国制造，却同时销售墨西哥制或中国制商品，「这样不太好」。

当谈到贺锦丽对手川普的那顶绣有MAGA（Make America Great Again，让美国再次伟大）的红色帽子时，卡恩表示，那些帽子大部分在中国生产，只有刺绣是在美国完成。