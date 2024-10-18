贺锦丽争取摇摆州 川普批泽伦斯基陷争议

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（法新社美国绿湾17日电） 美国总统大选选情胶着，两位候选人争取犹豫不决的选民支持，民主党的贺锦丽今天在摇摆州威斯康辛州造势，共和党的川普则因抨击处境艰难的美国盟友乌克兰而陷入争议。

现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）在全国范围内，以及在几个关键摇摆州民调微幅领先前总统川普，不过这些差距大多在误差范围内。

选战倒数几周，两阵营也都部署重量级代理人巩固战局，例如亿万富豪马斯克（Elon Musk）就到兵家必争的宾夕法尼亚州帮川普站台。

贺锦丽在制造业重镇的威斯康辛州拉克罗斯（La Crosse）争取支持时说：「已经接近最后冲刺，激烈竞争会一直到最后。」

「唐纳．川普是个不正经的人，要是再让他踏进椭圆形办公室，将会产生极其严重后果。」

贺锦丽也到威斯康辛州最大城��之一的绿湾（Green Bay）造势，争取蓝领年轻选民支持。

川普接受拥有200万订户的PBD Podcast访谈，大谈移民、经济和他对美国媒体的牢骚，不过登上新闻版面的是他怪罪乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）才是导致俄罗斯侵略乌克兰的始作俑者。

他说：「泽伦斯基是我见过最伟大的推销员之一，每次他一来，我们就给他1000亿美元。历史上还有谁能像他这样拿到这么多钱？从来没有！」

「并不是说我不想帮助他（泽伦斯基），而是我为双方的人感到非常难过。他根本不应该让战争开打。」

尽管川普阵营表示，他是针对总统拜登，不过外界普遍认为川普炮口对准乌克兰。

值得注意的是，马斯克对川普选战有日益吃重的趋势，光宾州就已5个晚上现身造势活动。

他在费城（Philadelphia）近郊扶桑（Folsom）的集会中表示：「这次选举，我认为将决定美国的命运。除了美国的命运，也将决定西方文明的命运。」