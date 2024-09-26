贺锦丽公开支持拥枪权引发哗然

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（法新社华盛顿25日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽近日一再强调自己拥有枪枝，并矢言维护美国人拥枪权，令不少人感到惊讶，不过专家指她此举可能是在势均力敌的选战中，致力争取拥枪选民支持。

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）上周出席一场由脱口秀传奇天后欧普拉（Oprah Winfrey）主持的造势活动「团结为美国」（Unite for America）时，重申自己拥有枪枝之余还笑称：「如果有人闯进我家，他们就会吃子弹。」

贺锦丽过去曾提过她拥有枪枝，但多数时候都对这件事保持低调，也不谈自己究竟持有哪种枪。

美国社会愈渐厌倦暴力犯罪和大规模枪击案之下，民主党强调应强化枪枝管制，而贺锦丽也和民主党立场一致。

因此，距11月5日美国总统大选仅剩1个半月之际，贺锦丽大胆表明自己支持拥枪权，令许多人感到惊讶，就连欧普拉也不例外。

然而专家指出，贺锦丽此时公开拥枪立场绝非偶然。

美国共和党总统候选人、前总统川普（Donald Trump）一再宣称，如果贺锦丽胜选，她将试图违反美国宪法第二修正案（Second Amendment）所赋予的「持有和携带武器」权利，夺走美国民众的枪枝。

川普向来支持民众拥枪权利，并获势力庞大的游说团体「全国步枪协会」（National Rifle Association）支持。

但贺锦丽并未威胁这么做。她与大部分民主党人立场一致，只支持收紧现行法律，例如要求对所有枪枝买家进行犯罪纪录与精神病学背景审查。

贺锦丽表示，她支持半自动突击步枪禁令，但不再赞成对突击武器进行强制回购计画。

「枪展国度：枪枝文化与美国民主」（Gun Show Nation: Gun Culture and American Democracy，暂译）一书作者柏比克（Joan Burbick）说：「贺锦丽想阻止对手给她贴上反枪标签…最简单的方法就是宣布她拥有枪枝。」

不过，如何在支持与限制拥枪权之间取得平衡，贺锦丽面临一大考验。

根据皮尤研究中心（Pew Research Center），美国约1/3成人与40%家庭至少拥有一把枪。据报川普也是其中之一，美国媒体报导他持有3把手枪。

皮尤研究中心还提到，有45%泛共和党支持者称自己持有枪枝，相形之下泛民主党支持者这个比例只有20%。

但美国布莱恩大学（Bryant University）社会学名誉教授卡特（Gregg Carter）说：「这些只是趋势，不是绝对状况。」

许多美国人也盼望，政府对民众获取强力武器实施更妥善管制措施。皮尤研究中心民调显示，枪枝管制在11月总统大选是选民第7大关切议题。

贺锦丽已牢牢掌控赞成枪枝管制的选民群体，她现在需要争取的是另一边拥枪民众的支持。

卡特指出，由于今年选战相当胶着，「每个政党、每位候选人都在尽可能多争取几票到自己这边」。