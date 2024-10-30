贺锦丽华府造势再提国会骚乱 批川普渴求权势

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（法新社华盛顿29日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）在华府举行的最大规模造势活动上警告数以万计民众，称共和党对手川普试图追求不受约束的权力，随着选战进入最后一周，两人角逐白宫大位愈来愈激烈。

贺锦丽团队将今天的集会地点选在连接白宫和偌大国家广场（National Mall）的椭圆形草坪（The Ellipse），试图直接提醒选民川普2020年在选战中败给拜登时制造的混乱。

她说：「这是个不稳定的人，沉迷于复仇、满怀怨恨，渴求不受约束的权力。」

贺锦丽对着人山人海挥舞着旗帜的支持者说：「但是美国，今晚我在此要说，我们不是这样的人。」

再过一周，现任副总统贺锦丽即将在近代最难分轩轾且动荡的选举中与前总统川普对决。

虽然贺锦丽今晚的演说一开始大大奚落川普的行为，不过她很快就把重点拉回详细说明她要帮助经济窘困的中产阶级美国民众的计画。

当她提到共和党限制堕胎的举措，并称政府不应干涉女性身体自主时，赢得现场观众的热烈欢呼。

川普今晚则在他位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）度假庄园一屋子支持者面前举行造势活动，试图削弱贺锦丽的声势。

他抨击贺锦丽：「她的讯息充满了仇恨与分裂。」