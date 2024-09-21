贺锦丽发战帖邀川普参加第2场辩论 拟于10/23举行

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（法新社华盛顿21日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽今天向共和党对手川普发战帖，邀请他在总统大选前举行另一场辩论。贺锦丽的竞选团队表示，她已接受美国有线电视新闻网（CNN）的邀请，辩论会拟订于10月23日登场。

法新社报导，贺锦丽阵营发言人狄伦（Jen O’Malley Dillon）发布声明表示，「贺锦丽副总统已准备好再次与川普同台辩论。美国人民应该有机会再度看到贺锦丽和川普在投票前进行辩论。」

截至目前，川普已参加2场总统候选人辩论会，一场是针对现任总统拜登，另一场则是对上贺锦丽。多数专家都认为，贺锦丽是9月10日辩论会的获胜者。

川普在9月辩论会结束后告诉媒体记者，贺锦丽「想举行第2场辩论，是因为她输得很惨…我们会考虑看看」。针对最新的辩论邀请，川普的竞选团队尚未回应法新社的置评请求。

共和党副总统候选人范斯（J.D. Vance）和对手华兹10月1日将在纽约市参加哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）举办的辩论。

CNN辩论会消息公布之际，维吉尼亚州、明尼苏达州和南达科他州这3州已开始提前投票。其他约20多州也设有提前投票的方式，日期依各州规定。