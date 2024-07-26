贺锦丽向教师喊话 指川普等共和党人威胁自由

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（法新社休士顿25日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天在美国教师联盟大会上发表演说，抨击前总统川普及「极端」共和党人，试图在2024年总统大选之前凝聚民主党阵营的关键力量。

贺锦丽身为美国首位女性副总统，正力拚在11月大选再创历史。

81岁现任总统拜登上月底与川普辩论时表现不佳，引发外界对他心智能力与民调持续低迷的担忧，他本月21日宣布放弃竞选连任，并力挺59岁的贺锦丽接棒参选。自她宣布参选后，已获得工会组织、少数族裔和党内人士的广泛支持。

贺锦丽在率先表态支持她的美国教师联盟（American Federation of Teachers）休士顿大会上提出警告，川普阵营正对「得来不易的自由」发动全面攻击，引来热烈掌声。

她说：「当你们在教导民主和代议制政府时，极端分子在打压神圣的投票自由；当你们努力营造安全友善的学习环境时，极端分子却攻击我们免于枪枝暴力的自由。」

她进一步抨击道：「他们还敢要求教师在教室里配枪，却拒绝通过合理的枪枝安全法案。」

贺锦丽自称是「公共教育之光」，她结合个人经历与政治理念，向在场听众强调，教育工作「关乎个人与专业…极为重要」。