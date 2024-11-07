贺锦丽哪里出问题？经济、移民政策步步错

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（法新社华盛顿6日电） 残酷的美国大选尘埃落定后，专家们点出导致民主党候选人贺锦丽无法阻止共和党对手川普重回白宫的几大阻力，经济、移民、执政包袱都是其中几个原因。

●经济萎靡

1992年，民主党策士卡维尔（James Carville）在解释柯林顿（Bill Clinton）胜选原因时，说过一句着名的话：「笨蛋，问题在经济！（The economy, stupid!）」

30年后，这句格言仍然成立。副总统贺锦丽（Kamala Harris）在与拜登一起入主白宫期间，未能赢得受到通货膨胀冲击的选民民心。

在后疫情时代的通膨浪潮中，各国主政政党都遇到类似挫败。

尽管近几个月美国经济数据逐步好转，但调查持续显示选民普遍抱持负面情绪，选战期间，川普也不断就民生用品和汽油价格上涨问题炮打贺锦丽。

英国经济研究机构「牛津经济公司」（Oxford Economics）的雅罗斯（Bernard Yaros）表示：「人们还是认为有通膨问题，他们不像经济学家看同比增长率，他们看的是价格。」

他告诉法新社：「生活必需品占去更大部分的家庭预算，这可能让人们觉得不安。」

●移民潮

里契蒙大学（University of Richmond）法学教授托比亚斯（Carl Tobias）表示，正如川普2016年爆冷出线时一般，移民问题显然是他2024年获胜的原因之一。

这次，川普也承诺启动大规模驱逐行动，遣返拜登-贺锦丽政府时期来到美国的数以百万计移民。

在拜登发布严厉的行政命令后，近几个月来非法越境人数大幅下降，但过去一年非法越境人数创下历史新高，川普和其他共和党人谴责这是「入侵」。

共和党人认为边境法案内容太少、推出时间太迟。最终，选民站在了川普阵营这边。

●人口结构变化

初步出口民调显示，贺锦丽赢得约40%白人选民、超过80%非裔及约一半的西语裔和亚裔选民支持。

尽管川普没有赢得任何非白人族群的多数，但根据同一项民调，他的非裔支持率上升了个位数，西语裔支持率更是激增两位数，这是民主党深感担忧的趋势。

南加州大学（University of Southern California）教授苏洛（Roberto Suro）说：「我们确实看到墨西哥裔美国男性、福音派人士，未受过大学教育者、工人阶级…慢慢走向川普。」

他说，「在边境地区以及受到新移民直接影响的地方」，也可以看到这一趋势。

出乎所有人预料，川普在女性和年轻族群的表现比 2020年更好──尽管堕胎权是关键的选战议题。

●太晚参选

拜登去年宣布寻求连任，引起许多民主党人的担忧。他如果成功连任，第2次就职总统时将是82岁。

但没有主要竞争对手选择挑战他的党内提名，有关他可能精神或身体衰退的说法，也全都遭到白宫否认。

但6月与川普的辩论凸显危机后，人们不断质疑拜登的精神敏锐度，强大的党派压力，终究导致拜登退选。

贺锦丽很快接棒参选，但她只有3个月时间来重整落后的竞选活动。

维吉尼亚大学（University of Virginia）政治学者萨巴托（Larry Sabato）说：「民主党这场灾难很大程度可以归咎于拜登，他根本不该在80多岁时试图竞选连任，最终丢给贺锦丽，让她在很短的时间内替补上阵，事实证明这时间不够。」

●拜登的包袱

10月8日，贺锦丽上美国广播公司（ABC）节目「观点」（The View）时，主持人贺斯汀（Sunny Hostin）问她：「如果有的话，你会做哪些有别于过去4年拜登总统做过的事情吗？」

贺锦丽迟疑一会儿后回答，「我现在一件也想不出来」。

正如欧巴马前幕僚艾克塞罗德（David Axelrod）先前在美国有线电视新闻网（CNN）上所说，那次访谈对贺锦丽是一场「灾难」。

川普没有错过这个机会，在造势会上播放了这段影片，也在许多电视广告中强调这一点。