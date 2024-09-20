贺锦丽密州造势 众星力挺、欧普拉站台助阵

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（法新社密西根州法明顿山19日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天出席一场星光熠熠的造势活动，由脱口秀传奇天后欧普拉（Oprah Winfrey）主持，期间多位好莱坞巨星都隔空透过视讯为她站台。

在这场名为「团结为美国」（Unite for America）的活动中，珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）、克里斯洛克（Chris Rock）和班史提勒（Ben Stiller）等好莱坞巨星透过萤幕，远端对副总统贺锦丽大表赞扬。

欧普拉在谈话节目形式的舞台上，聊到贺锦丽在取代总统拜登成为民主党总统候选人后，似乎自信心突然大增。

59岁的贺锦丽回答说：「我们每个人生命中都有必须挺身而出的时刻。」

贺锦丽在这场于密西根州举行的造势活动登台时，与欧普拉互相拥抱。密西根州是美国7个关键摇摆州之一，这些州将决定11月5日大选难以预料的结果。

贺锦丽呼吁美国民众团结对抗以共和党前总统川普为代表的「试图分裂我们的强大势力」。

贺锦丽随后在欧普拉的软性提问下，谈到堕胎、经济、移民等主要竞选议题。