贺锦丽承诺结盟、川普以美国优先 两人愿景迥异

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（法新社华盛顿28日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）与共和党候选人川普描绘的世界愿景截然不同，11月5日大选的结果有可能剧烈改变美国对乌克兰和其他伙伴的政策。

现任副总统贺锦丽大致会延续总统拜登的政策，但她特别在中东议题上试图做出更多细微差异；而若川普再度执政，可能意味着美国当前外交政策将大幅转弯。

● 中国与台湾

美国两党决策人士都曾提到，中国是长期第一大挑战者，但他们在言辞和态度上采取不同做法。

川普在政治演说中频频抨击中国，并矢言对中国商品课徵重税，希望藉此提振国内制造业。但他也曾说，他对于和中国国家主席习近平做交易持开放态度。

现任民主党籍总统拜登在某些方面比川普更积极，例如全面禁止出口高科技晶片。

贺锦丽强调川普在总统任内不愿采取类似措施，指责他「基本上出卖了我们」，让中国军方从美国技术中获益。

川普还提议台湾应支付保护费，把美国比拟为保险公司，这番话在台湾引起紧张不安。

贺锦丽则承诺维持现状，称「我们支持台湾自我防卫，这符合我们的长期政策」。

● 乌克兰

少有议题能像乌克兰这样让两名候选人产生这么明显的歧见。

川普对美国援助乌克兰数十亿美元嗤之以鼻，他认为俄罗斯注定会赢得俄乌战争。他曾对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）表达赞赏；蒲亭近期也称许川普「真诚」想终结这场冲突。

川普的幕僚曾建议利用美援逼迫乌克兰割让领土，以迅速终结战争。

川普也嘲讽乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）是「最强推销员」，意指泽伦斯基游说美国提供军事援助；但两人也曾于今年9月有过一次友好会面。

贺锦丽则矢言继续支持乌克兰，并在今年9月与川普辩论时说，「如果川普当上总统，蒲亭现在就会安坐基辅」。

● 中东

贺锦丽与川普都支持以色列，但在施压以色列停止战事的程度上有不同意见。以色列去年10月遭巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）突袭，随即对加萨展开报复攻击，冲突后来蔓延到黎巴嫩，近期以色列与伊朗也互相攻击。

贺锦丽和拜登一样明确表示，她会继续提供武器给以色列，与民主党左翼为了保护平民而要求武器禁运的呼声保持距离。

但贺锦丽也呼吁巴勒斯坦「自决」，并称以色列击毙哈玛斯领袖辛瓦（Yahya Sinwar）是终结加萨战争的契机。

川普的共和党基本盘坚决支持以色列，他指责拜登政府不公平地企图约束以色列，还说他经常与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）交谈。

川普过去在总统任内采取一连串具有里程碑意义的行动，包括将美国大使馆从特拉维夫迁至极具争议的耶路撒冷，并鼓励阿拉伯国家承认以色列。

但他与尼坦雅胡的关系也一言难尽，他曾批评尼坦雅胡加入其他全球领袖的行列，承认拜登赢得2020年美国总统大选；尽管证据确凿，川普仍拒绝接受当年败选结果。

● 其他美国盟友

川普与两党历任总统大相迳庭的是，他质疑北大西洋公约组织（NATO）的用处。

川普今年2月甚至说，他会鼓励俄罗斯对那些不拿出更多防卫费用的北约盟国「为所欲为」。

贺锦丽则与拜登一样承诺与盟国合作并力挺北约。

川普在第一次执政时已表明，他随时会打破他不喜欢的国际协议，包括与伊朗签署的核协议。

他也预计会主张美国对拉丁美洲左翼领袖强硬施压，尤其是古巴和委内瑞拉；但拜登和贺锦丽也未太偏离他这样的做法。