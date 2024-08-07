贺锦丽携副手华兹同台造势 支持者对选情信心满满

afp_tickers

3 分钟

（法新社费城6日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽和刚宣布的副手华兹今天在费城首度同台造势，支持者对贺锦丽的历史性竞选感到乐观和新的能量，与华兹搭档竞选似乎有助延长她与选民的蜜月期。

在兵家必争的摇摆州宾州最大城市费城举行的造势活动中，支持者表示，贺锦丽（Kamala Harris）选择温和的明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）作为副手，为目标击败共和党对手川普的竞选活动注入新能量。

戴着「我挺她」徽章的39岁狱警鲁伊斯（Carlos Ruiz）说：「他看起来就是一个普通的美国人，很有亲和力…他用『怪』（weird）一词（奚落共和党敌手）确实以一种特殊的方式引起全国共鸣。」

事实上，华兹近几天在网路上引发一阵讨论，因为他用「怪」这个形容词批评川普和他的高层团队，在此同时民调显示川普和贺锦丽之间的差距缩小。

参与集会的64岁民众梅德（Joyce Meder）表示：「天哪，（贺锦丽的造势活动）让所有人团结在一起。我认为这是马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）的梦想，而川普是他的梦魇。」

如今距离11月5日总统选举仅剩不到3个月，贺锦丽的目标是创造历史，成为美国第一位女总统。她已经是美国首位女性亚非裔副总统。

在费城谭普大学（Temple University）体育馆的看台上，民主党支持者带着会发光的手环，随着亚瑟小子（Usher）、DJ Riel和马克朗森（Mark Ronson）的音乐摆动，高亢嗓音的女主持人炒热气氛。

61岁的退休人士柯柏 (Tony Copper) 说：「这里充满活力。（美国）之前还没有准备好迎接希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）成为总统，但现在可能已经准备好了。」