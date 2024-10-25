贺锦丽有碧昂丝同台助阵 川普要上全球最红Podcast受访

afp_tickers

3 分钟

（法新社休士顿25日电） 正在美国各摇摆州巡回造势的两位总统候选人今天改赴德州，代表民主党竞选的贺锦丽将与流行音乐天后碧昂丝在集会同台，其共和党对手川普则要上全球最红Podcast节目受访。

11月5日投票日前数天，两党总统候选人赴共和党铁票区德州造势并不寻常，尤其是贺锦丽（Kamala Harris），她原本可能致力在攸关选举结果的摇摆州重振气势。

不过民主党阵营正在赌一把，其众星云集的造势集会－乡村音乐传奇歌手威利尼尔森（Willie Nelson）也将出席－将凸显共和党设下的堕胎限制；保障堕胎权是贺锦丽反对川普（Donald Trump）的关键政见之一。

除碧昂丝（Beyonce）外，贺锦丽先前也获流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）表态支持，还有丽珠（Lizzo）、史提夫汪达（Stevie Wonder）、布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、阿姆（Eminem）与亚瑟小子（Usher）等歌手站台造势。

碧昂丝将与贺锦丽一起在休士顿现身，今天将是两人首次同台。川普则会在奥斯汀接受全球收听人数最多的Podcast主持人乔罗根（Joe Rogan）访问。

贺锦丽获准使用碧昂丝知名歌曲「自由」（Freedom），这也是贺锦丽进行选战活动的主要配乐。

两名总统候选人盼藉Podcast和YouTube节目等管道，扩大争取支持。投票意向未定的年轻选民是这些非传统媒体的消费者，他们可能在胶着选战中发挥决定性作用。

川普将努力争取乔罗根拥有的广大视听众，发挥他对凡夫俗子的吸引力，希望创造类似他近日在宾州麦当劳炸薯条画面的爆红时刻。

「乔罗根体验」（The Joe Rogan Experience）2023年在音乐串流平台Spotify上是全球收听人数最多的Podcast节目，连续4年高居全球第一。该节目在Youtube有1750万名订阅者，而最受欢迎的一集节目，收看次数高达6100万次。

根据川普竞选团队，川普也会在奥斯汀向媒体发表边界安全及移民犯罪相关评论，接着返回备受关注的摇摆州密西根州举行造势集会。