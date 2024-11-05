贺锦丽选前之夜宾州冲刺 支持者心情如洗三温暖

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（法新社费城4日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽今天将在费城举行选前最后一场造势大会，在等着进场的长长人龙中，明显可看出支持者的热情，以及他们对川普可能重返白宫感到极度担忧。

社区干事马修斯（Robin Matthews）说：「我谨慎乐观，不过我也很担心，如果她没赢，我们就完了。」

通往费城艺术博物馆（Philadelphia Museum of Art）的大道上排着长长的队伍，今天深夜、也就是距离明天投票开始前几个小时，贺锦丽将在博物馆外对人群发表演说。

住在关键摇摆州宾州郊区的马修斯说，她担心川普又一次当选总统。「（如果他又选上），他会毁了一切，不会再有制衡。」

马修斯的16岁儿子艾薛尔（Asher）插话说，他认为此次选举最重要的就是「维护我国民主制度」。

打击乐手在活动前暖场营造气氛，流行乐天后女神卡卡（Lady Gaga）、脱口秀女王欧普拉（Oprah Winfrey）等明星预料将会前来站台。

人群中，35岁的会计经理汀斯利（Yvonne Tinsley）只「希望选举赶快落幕」。

她厌倦了电视上的政治广告，也厌倦了向朋友解释社群平台脸书（Facebook）和Instagram影片不算真正的新闻。

她不指望贺锦丽会带来政治奇迹。

她说：「我知道贺锦丽不会改变一切，但我知道她至少能让一切回到正轨。」