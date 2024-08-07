贺锦丽首携搭档摇摆州造势 华兹炮火猛攻川普

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（法新社费城6日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽今天与竞选搭档华兹首度合体亮相，华兹将矛头对准共和党总统候选人、前总统川普，除了质疑他对国家的承诺，也批评他过往的施政纪录。

贺锦丽（Kamala Harris）今天稍早公布她2024总统大选竞选搭档，为现年60岁的明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）。短短数小时后，两人一起在关键摇摆州宾州登台造势。

华兹在费城（Philadelphia）的造势大会中发动猛烈攻势，炮轰川普。他对大约1万名疯狂欢呼的支持者说：「川普用不同的方式看待这个世界。他不知道为人民服务的首要之务，因为他太忙着为自己服务。」

他指控川普为一己私利，蓄意削弱美国经济，不尊重法律和秩序，且散播「混乱和分裂」的种子。

华兹补充说：「他把我们的经济推入谷底，且毫无疑问的是，在川普领导下，暴力犯罪猖獗。这还没把他自己犯下的罪行算进去。」此言一出，现场响起阵阵笑声和热烈掌声。

距离美国大选剩不到3个月，大多数美国人都还不认识华兹，他对选民说起自己的故事，讲述他的军中生涯和担任公立学校教师的经历，还有他的从政纪录。

他提到自己在内布拉斯加州小镇标特（Butte）的成长经历，说自己在家族农场做过事，还说对当地人而言，社区是一种与左邻右舍为了「共同利益」而努力的「生活方式」。

贺锦丽和华兹在这场首度合体的活动中，让外界一览这对搭档有哪些吸引选民的优势：曾是加州联邦参议员的贺锦丽具有非裔及南亚裔背景，曾任联邦众议员的华兹则是来自美国心脏地带中西部地区的蓝领白人。

华兹曾以「怪咖」一词奚落共和党对手，成了网路爆红的迷因，他今天在费城再批川普是「怪人」，受到支持者高声欢呼。

59岁的贺锦丽将华兹描述为「一位将协助团结我们国家并推动我们前进的领袖、一位中产阶级斗士、一位和我一样，相信美国非凡前景的爱国人士」。

贺锦丽也透过竞选团队发布声明指出，华兹身为州长、教练、老师和退伍军人，「替像他自己这样的劳工家庭做出贡献」。

贺锦丽在这次选战中，试着将自己曾任加州检察长的过去，拿来与川普的犯罪纪录做比较。川普被判犯下34项重罪，另有十几项指控仍待审判。

但她告诉群众：「我们的这场选举不仅仅是与川普竞争，也是为未来而战。」

华兹则说，贺锦丽「打击掠夺者和欺诈者，打倒跨国犯罪集团，挺身对抗强大的企业利益」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）