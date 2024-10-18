贺锦丽60岁生日前夕大打年龄牌

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（法新社华盛顿18日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽将于本月20日庆祝60岁生日，为在激烈选战中拉抬民调，她打出年龄牌，加强攻击78岁共和党对手川普，质疑他的心智状态不适合出任总统。

川普（Donald Trump）14日在关键摇摆州宾夕法尼亚州造势时，并未把握时机发表政见，反而在台上随音乐摇摆近40分钟，贺锦丽（Kamala Harris）16日表示：「川普愈来愈不稳定。」

美国总统大选对任何候选人而言，都是一场对耐力的重大考验，然而今年选战异常关注年龄议题。

美国民主党籍现任总统拜登（Joe Biden）宣布退选并交棒给贺锦丽后不久，川普告诉福斯新闻（Fox News）：「她比较年轻，我是说，她有60岁…我不知道她已经60岁。我以为她更年轻一点，但她60岁了。」

随着民调数周来停滞不前，贺锦丽愈来愈常打出年龄牌。

贺锦丽于12日公布自己的健检报告，报告指她需要注意的只有季节性过敏和荨麻疹等轻微健康问题，且结论是「她具备胜任总统职责所需要的身体和心理韧性」。

贺锦丽阵营以川普拒绝公布个人健康纪录，还有他取消一连串电视台访问与政治活动为证，日益加强暗示川普无法胜任第2次总统任期。

贺锦丽在社群媒体X平台写道：「川普在试图隐藏什么？」

民调显示打年龄牌对贺锦丽有利。皮尤研究中心（Pew Research Center）民调指出，今年7月有58%民众称川普「心智敏锐」，这一百分比却在9月降至52%。

有49%选民认为川普年龄不利他竞选，46%选民则表示贺锦丽年纪有助她打选战。

然而，宾州大学（University of Pennsylvania）研究美国社会思想的教授赫斯曼（Nancy Hirschmann）告诉法新，贺锦丽也面临潜在的年龄偏见，即美国对年长女性的性别歧视。