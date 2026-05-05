赖总统：台湾人有权利走向世界

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（法新社台北5日电） 总统赖清德结束出访友邦史瓦帝尼行程，今天上午返抵国门。总统指出，地球是圆的，世界是大家的，台湾是世界的，台湾人就是世界人，台湾人有权利走向世界，不会因为打压而退缩。

赖总统致词说「我们回来了！」从5月2日出发，到今天5月5日回到台湾，历经了84个小时，来回2万5000公里的飞行，圆满完成了这一次拜访友邦史瓦帝尼的外交任务，平安返抵国门。他要代表台湾人民感谢史瓦帝尼国王恩史瓦帝三世、史国政府以及全国人民，谢谢他们真挚、温暖和无比坚定的支持。

赖总统说，虽然台湾和史瓦帝尼王国相隔万里，但两国人民的情谊和信任却是无比紧密。他身旁札杜莉亲自陪着数万公里的航程，确保他和访团顺利往返，他要再次表达最真挚的感谢之意。

赖总统强调，中华民国台湾用行动证明，「真正国力的展现，不在于让别人屈服，而应该是为所有人带来幸福。」

赖总统强调，地球是圆的，世界是大家的。台湾是世界的，台湾人就是世界人，台湾人有权利走向世界，不会因为打压而退缩；相反的，热爱和平与自由的台湾人将会继续秉持公义与理性，以稳健、负责的态度，在世界的舞台上提供更多的参与跟贡献。台湾也乐意在互惠、互助的基础上，和世界每一个角落的人民一起为更美好的未来共同努力。