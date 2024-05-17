赖清德上任在即 学者：将加强豪猪式防卫吓阻中国侵略

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（法新社台北17日电） 总统当选人赖清德即将就职，学者指出为阻止中国夺取台湾，赖清德的最佳策略很可能在于增加飞弹和无人机支出，加强「豪猪式」灵活防卫战略。

从俄乌战争吸取的教训表明，快速发展的无人机得以战胜传统重型武器，这意味着赖清德本月20日就任总统后，可能将加强台湾生产应用现代军事技术的武器。

美国智库兰德公司（RAND Corporation）台湾政策倡议（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均（Raymond Kuo）表示：「台湾更加重视中国的军事威胁。」

郭泓均提到：「它（台湾）已增加生产反舰飞弹，测试新型防空飞弹，制造数千架军用无人机的计画也正顺利进行。」

他还预期在赖清德领导下，台湾前述军事投入将持续下去，同时采购美国装备，并发展打造本土潜舰等大型计画。

国际危机组织（International Crisis Group）中国问题资深分析师萧嫣然（Amanda Hsiao）告诉法新：「现实指出衡量赖清德政府成功与否的关键，在于他将能在多大程度上推进必要改革，提升台湾自卫能力及吓阻中国侵略。」

面对日益专断的中国，美国上个月批准给予台湾巨额军援，其中包括19亿美元（约新台币612亿元）用于补充军备和训练。

另外20亿美元将用于向印太区域国家提供「外国军事融资」（Foreign Military Financing）。

退役陆军少将、国立政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞舟表示，台湾正面临增加国防支出，并采取「豪猪式」策略以吓阻中国攻击的压力。

胡瑞舟说：「有了俄乌战争的教训，国防部将尝试从采购昂贵的重型武器系统，转向一些轻型、灵活且致命的武器及装备，例如经过实战考验的无人航空载具（无人机）和标枪（Javelin）飞弹。」