赫格塞斯示警北约欧洲盟友 不增军费将面临合作方式改变

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（法新社新加坡30日电） 美国战争部长赫格塞斯今天再度向北大西洋公约组织（NATO）和欧洲盟友施压，称未大能幅提高国防开支的国家将面临「合作方式的明显转变」。

法新社报导，北约成员国去年承诺将国防开支提高至国内生产毛额（GDP）的5%，如今多国坦言恐怕难以达标。

赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在新加坡「香格里拉对话」（Shangri-La Dialogue）会中表示：「长期以来，我们欧洲盟友增加国防开支的礼貌请求一直被置若罔闻。」

他在演说中指出：「他们现在终于开始急起直追。拒绝挺身而出、承担集体防务责任的盟友，将会面临美方合作模式的明显转变。」

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）本月稍早曾说，随着华府将重心转向其他威胁，加上欧洲国家强化自身防卫能力，北约可能面临美军缩减驻欧兵力。

谈到亚洲时，赫格塞斯重申，区域安全「长期过度依赖美国军力，而许多盟友与伙伴却让自身防卫能力逐渐衰退」。

他指出，亚太区域的许多国家确实正在加强军备，还特别点名南韩，「南韩持续投资国防，因为他们没有本钱把战争当成纸上谈兵」。

赫格塞斯也赞扬澳洲、菲律宾及日本的国防开支政策。