走出父亲专制阴影 藤森惠子险胜当选秘鲁总统

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（法新社利马28日电） 秘鲁保守派总统当选人藤森惠子今天承诺，将在击败左翼对手桑杰士（Roberto Sanchez）后恢复「秩序与希望」，这也是拉丁美洲右翼势力再度崛起所取得的最新一场胜利。

最终计票结果显示，藤森惠子在6月7日的总统决选中以极微弱的优势胜出，在超过1800万张选票中，仅以不到5万票的差距领先桑杰士，险胜对手。藤森惠子将于7月28日就职，展开为期5年的任期。 在被正式宣告胜选后，她在社群媒体X发文表示：「每一次的前进，都让我们更接近为所有秘鲁人民建立秩序与希望的道路。」 这名现年51岁、已故前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）的女儿，历经4次挑战后，终于成功夺得总统宝座。 这场选战围绕着居高不下的犯罪率，以及长期政治不稳定，在过去10年间，这个安地斯山国家历经8位总统更替。

随着勒索犯罪集团日益猖獗、买凶杀人事件频传，藤森惠子誓言将采取铁腕治理，如同她那专制独裁的父亲当年一样。 藤森谦也曾因击溃毛派反叛分子、遏制恶性通膨而赢得赞誉，后来因贪腐及以反恐之名犯下反人道罪行而声名狼藉、流亡海外并身陷囹圄。 她长期被视为作风强硬、具对抗色彩的政治人物，但在竞选期间努力奔走，极力柔化自身形象。 她举止泰然自若、形象得体，偏爱穿俐落裤装，脸上挂着训练有素的微笑，从小便穿梭于政要首脑之间。

在母亲公开与藤森谦也决裂后，年仅19岁的藤森惠子接替代理秘鲁第一夫人职务，随后前往美国深造，接受商业管理训练。

数十年来，「藤森」这个姓氏对她而言既是助力也是阻力，给予她瞬间的认可、忠诚的选民基础与深厚的政治网络，但同时也招致大量批评。 数千万秘鲁民众对她父亲当年的统治仍怀有负面记忆，拒绝投票给任何姓藤森的人，这也曾3度阻断她的总统之路。 批评者也指责她及其政党是造成秘鲁政治动荡的主因，并指出其所属的人民力量党（Fuerza Popular）在国会中影响力过大且频繁进行政治交易。