瑞士议会否决禁止性倾向矫正疗法的提案

(示意图)澳大利亚墨尔本Midsumma骄傲游行的参与者。 KEYSTONE

瑞士议会尚不愿在瑞士禁止性倾向矫正疗法。继联邦院之后，周二国民院也否决了卢塞恩市和巴塞尔市呼吁在全国范围内禁止性倾向矫正疗法的两项议会动议。

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然而，这并不意味着国民院不希望禁止性倾向矫正疗法，这种治疗目的是改变一个人的性取向或自我性别认知。

2022年12月，国民院通过了法律事务委员会的一项提案，支持禁止性倾向矫正疗法。该提案目前正在联邦院待审。国民院法律事务委员会决定等到联邦政府就这一问题提交报告之后再进行讨论，国民院在2022年3月的一项提案中要求联邦政府提交有关报告。

在周二的辩论之前，国民院议案准备委员会的少数成员要求推迟提交这份报告。国民院大多数议员同意这一要求。因此，这份报告被暂时搁置。该决定以99票支持、77票反对和13票弃权的表决结果获得通过。

国民院初步咨商委员会发言人西贝尔·阿尔斯兰(Sibel Arslan)告诉联邦委员会，国民院要求联邦委员会提交的报告应当于今年夏天完成。届时，议会将再次就禁止性倾向矫正疗法展开讨论。

许多州都面临这个问题

近期，多个州议会已讨论或决定禁止性倾向矫正疗法。楚格州议会最近决定将一项支持禁令的动议转变为不那么具有约束力的提案。因此，各州都在探索可能实施的禁令。

苏黎世州议会于去年11月投票支持禁止性倾向矫正疗法，纳沙泰尔州、沃州和伯尔尼州议会也是如此。日内瓦州政府也于去年5月宣布了一项支持禁令的法律草案。

性倾向矫正疗法案例

目前尚不清楚在瑞士这种疗法实践有多广泛。不过，个别案例一再引起公众关注。2018年，日内瓦州和沃州的一名顺势疗法医生表示能够“治愈同性恋”。2020年，施维茨州的一名精神病医生推荐自己接受性倾向矫正疗法。