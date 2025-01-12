起诉川普特检离开司法部 报告是否公开引关注

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美检今天在法院文件中表示，负责调查川普涉嫌密谋推翻2020年大选结果一案的特别检察官史密斯（Jack Smith），已经离开美国司法部。

法新社报导，检方在提交给联邦地区法官甘农（Aileen Cannon）的文件中表示，「特别检察官（史密斯）已完成工作，在2025年1月7日提交出机密报告，并于1月10日离开司法部。」文件并敦促法官切勿延长实施上周一个有关暂不公开史密斯最终报告的命令。

以上有关史密斯的声明，是检方向甘农提交文件中的注脚。甘农目前正在思考是否延长命令，让史密斯的报告继续不对外曝光。

鉴于暂不公布报告的命令即将在未来几天到期，甘农又还未针对是否延长实施一事做出决定。川普司法战恐一路打到他这个月20日宣誓成为美国第47位总统的前一周。

史密斯2023年6月针对川普2021年卸任后，涉嫌带走大量国家机密文件，放在他位于佛罗里达州的庄园一案提出起诉。

他另于2023年8月，就川普2020年竞选连任失利后，涉入2021年1月6日的国会山庄暴动，意图阻挠国会认证票数统计的推翻选举结果案，提出起诉。

然而，川普在赢得2024年11月的总统大选后，史密斯已撤销对川普的两项联邦刑事起诉，但保留未来重新提出诉讼的权利。

史密斯本月7日完成他的密机报告，并提交给司法部长贾兰德（Merrick Garland）。司法部本周表示，贾兰德打算公开史密斯的报告。

司法部官员主张，甘农无权挡下司法部长公布史密斯的报告。