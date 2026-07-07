超级台风巴威强袭关岛等岛 数万人无电可用幸无伤亡

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社关岛亚加那6日电） 超级台风巴威（Bavi）横扫美国太平洋属地关岛与北马里亚纳群岛（Northern Marianas）后，今天当地有数万人面临停电，目前并未传出人员伤亡。 受创最严重的是小岛罗塔岛（Rota）。巴威昨天凌晨侵袭当地，最大风速达每小时290公里，造成树木与电线杆倒塌，以及供水系统中断。

24岁的当地居民达利（Masum Dhali）表示：「许多房屋遭受严重破坏，无数屋顶完全被掀走…整座岛上都没有电、没有自来水，也没有行动网路服务。」 达利透过脸书（Facebook）向法新社表示：「许多输水管线破裂，许多电线杆倒塌，导致整座岛无法使用基本民生服务。」 罗塔岛市府营运中心发言人罗沙里（Lou Rosari）今天上午证实：「截至目前为止，依然停水停电。」 罗塔岛参议员曼格罗纳（Donald M. Manglona）昨晚在影片中表示：「万幸的是，我们尚未收到任何人员受伤或死亡的通报。」 当局表示，北马里亚纳群岛的两个主要岛屿塞班岛（Saipan）与天宁岛（Tinian）也面临停电，关岛部分地区同样无电可用。关岛设有美军重要军事基地。