超级台风巴威直扑美属罗塔岛 恐酿灾难性破坏

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（法新社关岛亚加那6日电） 「超级台风」巴威（Bavi）直扑美属罗塔岛（Rota）之前数个小时，呼啸强风和倾盆大雨今天清晨袭击关岛（Guam）和北马里亚纳群岛（Northern Marianas）。

美国军方联合台风警报中心（Joint Typhoon Warning Center）表示：「过去3小时内，该系统已经朝罗塔岛西移，来势汹汹。」美国国家气象局（National Weather Service）也指出，这场风暴正「直扑罗塔岛」。

根据联合台风警报中心，巴威今天清晨以接近时速290公里的最大持续风速向西狂袭，阵风更高达时速350公里。

国家气象局以「灾难性」形容这个台风，表示它正以将近每小时21公里的速度朝这座仅有约1500位居民的太平洋小岛前进。罗塔岛是北马里亚纳群岛最南端岛屿。

国家气象局指出，巴威预计将于当地时间今天上午8时通过罗塔岛。如果一如最新预报，则罗塔岛大部分地区将「数周甚至更久无法居住。许多未采用钢筋混凝土且未经加固的房屋将遭到摧毁、屋顶完全掀飞、墙壁倒塌。」

「几乎所有树木都会被折断或连根拔起、电线杆倒塌。倒下的树木和电线杆将使住宅区与外界隔绝。电力中断恐将持续数周乃至数月。」