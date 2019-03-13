Rodolphe Buxcel(生于1908年9月5日，卒于2019年2月26日) (swissinfo.ch)

最长寿的瑞士游子老翁-出生于1908年的Rodolphe Buxcel于上个月在美国密歇根州寿终正寝，以110岁高龄与世长辞。上个世纪之初他生于沙皇俄国统治疆域内的一隅瑞士人聚居区，历经颠沛流离，最终在美国安家落户，在粗衣淡饭中安度晚年。



追根溯源，Buxcel的祖籍在坐落于瑞士法语区沃州辖区内的罗曼莫蒂耶镇(Romainmôtier)，而他本人的出生地则是隶属沙皇俄国境内的一处被称为Chabag的瑞士人聚居区，彼时，该聚居区仍为末代沙皇尼古拉斯二世统治下的沙皇俄国属地。Buxcel的一位先祖-Jacques-François Buxcel曾携家带口，领着妻子和六个孩子移居到当地。这块瑞士飞地(即隶属于沙皇俄国管辖，但不与该国毗连)由瑞士瑞士植物学家Louis-Vincent Tardent早于1822年开辟。和所有在Chabag安居繁衍的瑞士移民一样，Buxcel家族在当地生活的120年间，始终保留着瑞士公民身份。



作为家里十个孩子里最年幼的老幺，Buxcel曾在Chabag瑞士人聚居区-也就是现如今乌克兰的属地度过了舒适安逸的童年生活。他的父亲坐拥50公顷的葡萄园和共计130公顷的适耕地。这个家族的饱食暖衣、富庶兴旺在1940年6月28日那天画上了句号：苏维埃政权来袭，Buxcel家族一夜之间失去了所有的土地和财产。随后，Buxcel一家在德国难民营里饱经世变，在忧患中熬过了艰难的五年时光，直至战争临近尾声才辗转抵达祖国，回到了瑞士洛桑。



1950年，Buxcel决定动身前往乌拉圭，希望能够在里奥内格罗沿岸重新开始种植葡萄的事业。



“我对共产党人充满恐惧，担心总有一天斯大林会入侵瑞士，”对于离开瑞士的初衷，Buxcel这样解释道。

Rodolphe Buxel能说六门语言：法语、德语、俄语、乌克兰语、罗马尼亚语和西班牙语。

(swissinfo.ch)

生活在美国的瑞士游子



Buxcel最终在七十高龄时选择再度启程，移居美国。尽管他已熟练掌握六门语言，并且足足在美国生活了37年，但他竟从未学过英语：“我到美国的那年已经73岁了，我想对于学习第七门语言来说，实在年龄太大了！”



Buxcel独身一人生活在密歇根湖畔贝里扬的一栋木屋里直至109岁，这里距离芝加哥仅一个多小时的车程。他能自如地穿衣、做饭、就寝，女儿偶尔会过来帮他外出购物。在生命最后两年的旅程里，已近风烛残年的他日渐衰弱，行动滞缓，不得不搬进了养老院，任一天中绝大半时光在他的躺椅上悄然流逝。



“他睡眠充足，但依然思路清晰。直到生命临近尾声，他也食欲尚佳。他总是爱在床头柜上备着点儿饼干，入睡前啃点儿。在养老院他自己的房间里有一台电视机，他尤其喜欢看足球比赛，”Buxcel的女儿Erika回忆道。



那么，身为百岁老人，Buxcel的长寿秘诀究竟是什么？



答案是：睡眠充足。Buxcel生前曾透露：“我往往很早就上床睡觉，一般是晚上9点就入寝，早上6点就起床。”



不仅如此，他一生都习惯于苦行僧般的清贫禁欲生活：“晚年我能拿到每月1400美元的养老金。要知道这笔数额的养老金要是搁在瑞士，我早就饿死了。”



2019年2月26日，Buxcel溘然长逝，享年110岁零174天。



而依然在世且定居于瑞士的最高龄瑞士老妪为Alice Schaufelberger，今年1月，她刚刚度过了自己111岁的生日。

Rudolf Buxcel的瑞士护照。 (swissinfo.ch)

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