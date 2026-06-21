超过9成以色列民众认为 伊朗在中东冲突中胜利

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（法新社耶路撒冷21日电） 根据今天公布的1份民调结果，有压倒性多数的以色列民众认为，伊朗经过近期中东战争及与美国达成的协议后，变得更为强大。显示美伊协议面临的严酷舆论反应。

这份由以色列的希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）和阿加姆研究所（Agam Institute）合作、在17至20日对3644名以色列民众所做的意见调查显示，高达92.1%的受访者认为，伊朗在这场冲突中获胜，或是获得更多利益。

而在以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的选举基本盘、也就是支持右翼阵营的选民当中，更有高达93.1%的人认为伊朗赢了。

总体而言，反对美伊协议的以色列民众比例多达63.2%，仅12.1%的人表示支持。此外有82.9%的受访民众感觉，以色列的长期安全被削弱。

以色列政府领导阶层也因此面临广泛的信心危机。72.5%的受访民众表示，他们不相信尼坦雅胡关于军事行动成果的说法；有56.4%的人认为，尼坦雅胡在这场行动表现「失败」或「不佳」。

尼坦雅胡显然为此付出政治代价。根据这份民调，他担任总理的支持率已由3月初的40.5%大跌至本月的29.4%。

尽管如此，以色列民众看来仍支持对黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）动武。有48.2%的受访者说，他们支持再度对真主党采取重大军事行动，即使可能因此与华府起冲突；只有21%的人持反对意见。